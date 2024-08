Mann mit Stich- und Schnittverletzung ins Krankenhaus gebracht

Nr. 1721

Heute früh erlitt ein Mann in Gesundbrunnen eine Schnitt- und Stichverletzung. Dem bisherigen Erkenntnisstand nach betrat der 35-Jährige gegen 4.50 Uhr die Wohnung seiner Lebensgefährtin im Theodor-Heuss-Weg und bat sie, den Notruf zu wählen, da er verletzt worden sei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Stichverletzung am Oberkörper und einer Schnittverletzung am Arm für eine Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde er ambulant behandelt. Lebensgefahr soll zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich die Tat in der Gerichtstraße zugetragen hat. Wie und durch wen der Mann verletzt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Diese führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).