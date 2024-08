85-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1720

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Wolfgang Rudolf Lothar RITTER. Der 85-Jährige verließ am Montagmorgen das Karl-Steeb-Seniorenheim in der Hagenstraße in Grunewald und kehrte seither nicht mehr zurück. Herr RITTER leidet unter Demenz, ist orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Er soll gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Er führt keine Personalpapiere und kein Handy mit sich. Sein Name ist in seinen Kleidungsstücken eingestickt.

85 Jahre alt

zwischen 165 bis 170 cm groß

schlanke Statur

läuft zumeist mit hinter dem Rücken verschränkten Händen

spricht leise und langsam

graue, lichte Haare und grauer Bart

trägt einen hellblauen Strickpullover mit einem größeren Loch an einer Achsel, eine dunkelblaue Stoffhose und dunkelbraune Lederschuhe

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit Montag, den 19.08.2024, gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.