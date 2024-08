Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1719

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 15.15 Uhr die Falkenseer Chaussee in Richtung Falkenseer Damm. An der Falkenseer Chaussee Ecke Stadtrandstraße kollidierte er mit dem Transporter eines ihm entgegenkommenden 59-jährigen Fahrers, der von der Falkenseer Chaussee nach links in die Stadtrandstraße abbog. Durch den Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer Verletzungen an seinen Armen zu. Er kam für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).