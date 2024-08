Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1718

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 wurden gestern Vormittag zu einem sogenannten Alleinunfall mit einem verletzten Mann nach Lankwitz alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach war der 71-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 10.30 Uhr auf der Dessauerstraße in Richtung Gallwitzallee unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen von seinem Rad auf die Fahrbahn stürzte. Dabei erlitt der Senior Verletzungen am Hinterkopf. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.