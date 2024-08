Nr. 1716

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Westend ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Audi zunächst den rechten Fahrstreifen der Heerstraße in Richtung Pichelsdorfer Straße, soll dann in den äußerst linken Fahrstreifen für diese Fahrtrichtung gewechselt sein und wollte dann kurz vor der Stößenseebrücke offenbar unmittelbar mit seinem Wagen wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 61-Jährigen, der mit seiner BMW im linken Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und rutschte über die Fahrbahn. Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachten Rettungskräfte und ein Notarzt den Motorradfahrer nach Reanimation zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Heerstraße zwischen Scholzplatz und Pichelsdorfer Straße bis etwa 20.10 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.