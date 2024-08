Drei Fahrzeuge und ein Baum durch Feuer beschädigt

Nr. 1712

Feuerwehr und Polizei wurden in der vergangenen Nacht zu Fahrzeugbränden nach Marienfelde gerufen. In der Säntisstraße standen kurz nach 23 Uhr ein BMW sowie ein Mercedes, der auf einem zum BMW gehörenden Anhänger stand, in Flammen. Feuerwehrkräfte löschten die Brände. Während der BMW vollständig ausbrannte, konnte das Ausbrennen des Mercedes durch die Löscharbeiten verhindert werden. Ein vor dem BMW geparkter Ford Transit wurde durch die Feuer oberflächlich beschädigt. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Säntisstraße war für die Löscharbeiten etwa eine Stunde lang in dem betroffenen Bereich gesperrt. Davon waren auch die Buslinien M11 und 277 betroffen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.