Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1711

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein 39-Jähriger gegen 7 Uhr mit einem Roller in der Thomasstraße in Richtung Hermannstraße unterwegs. Dabei soll der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos kollidiert sein. Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.