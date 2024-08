Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1709

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Moabit alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 81-Jähriger gegen 16.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Perleberger Brücke in Richtung Heidestraße. An einer Engstelle soll der Senior dann aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrrad verloren haben und stieß mit einem entgegenkommenden Bus der Linie M27 zusammen. Dabei erlitt der Radfahrer Kopf- sowie Rückenverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.