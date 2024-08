Senior vermisst

Nr. 1710

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Rolf Kurt Gustav DIEBROK verließ zwischen dem 16. August 2024 und dem 18. August 2024 seinen Wohnort in der Straße Am Kringel in Frohnau und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Der 84 Jahre alte Senior ist orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

180 cm – 184 cm groß

schielt auf dem linken Auge

trägt immer eine Sonnenbrille

schlanke Statur

volles helles Haar

Zur Bekleidung des 84-Jährigen liegen keine Hinweise vor.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 18. August 2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.