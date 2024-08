Nr. 1705

Gestern Nachmittag haben Unbekannte in Friedrichshagen unter anderem den Hitlergruß gezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine Zeugin gegen 14.50 Uhr an einem Park in der Nähe des S-Bahnhofes Friedrichshagen fünf Männer, die ausländerfeindliche Parolen skandierten. Als sie das mit ihrem Handy filmte, bemerkten das die Tatverdächtigen und einer zeigte daraufhin den sogenannten Hitlergruß. Die Frau ergriff die Flucht und die Männer folgten ihr, bis sie in einem Geschäft Schutz suchte. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Anzeigenerstattung war über die Internetwache erfolgt. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.