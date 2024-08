Schüsse auf Hausfassade und Auto

Nr. 1704

Anwohnerinnen aus Neukölln riefen gestern die Polizei, nachdem sie kurz nach 8 Uhr Schussgeräusche auf der Straße gehört hatten. Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) stellten in der Reuterstraße an einer Hausfassade insgesamt zwölf Einschusslöcher in einer Bar und in einem Café fest. Außerdem fanden sie einen an der Reuterstraße Ecke Donaustraße geparkten Mitsubishi, bei dem mehrere Scheiben mutmaßlich ebenfalls durch Schüsse beschädigt worden waren. Verletzt wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen niemand. Wer die Schüsse abgegeben hat und was die Hintergründe dieser Tat sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese führt ein Fachkommissariat der Direktion 5.