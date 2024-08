Körperliche Auseinandersetzungen enden mit Schnittverletzungen

Nr. 1701

Einsatzkräfte wurden in der vergangenen Nacht wegen einer wechselseitigen Körperverletzung nach Mitte gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren gegen 23 Uhr in einem Restaurant in der Rathausstraße laut und störend gegenüber anderen Gästen gewesen sein. Der 40-jährige Mitarbeiter habe sie daraufhin mehrfach aufgefordert, das Geschäft zu verlassen, was jedoch von beiden ignoriert wurde, so dass er die beiden herausgeschoben habe. Im Anschluss kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gästen, dem Mitarbeiter und einem Unbekannten. Die zwei Gäste rannten weg und der 40-Jährige folgte ihnen bis zum Eintreffen der Polizei. Da der 31-Jährige eine Schnittverletzung am Hals erlitt, brachten ihn alarmierte Rettungskräfte für eine Behandlung in ein Krankenhaus. Eine freiwillige durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einem Wert von circa 1,8 Promille. Der 30-Jährige sowie der Unbekannte befanden sich nicht mehr am Ort. Der 40-Jährige wies Verletzungen am Mund auf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Nach der Feststellung der Identitäten wurden der 31-Jährige und auch der 40-Jährige von den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen Tatgeschehen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.