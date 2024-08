Verkehrsunfall mit Beteiligung von E-Scooter

Nr. 1699

Gestern Abend wurde ein E-Scooterfahrer bei einem Verkehrsunfall in Moabit verletzt. Gemäß Zeugenaussagen befuhr der 26-jährige Mann mit seinem Elektroscooter gegen 15.15 Uhr die Turmstraße in Richtung Rathenower Straße auf dem Radweg, als er an der dortigen Fußgängerfurt bei roter Ampel nach links auf die Fahrbahn fuhr und dabei mit dem ebenfalls auf der Turmstraße fahrenden 33-jährigen Autofahrer zusammenstieß. Der Elektrotretrollerfahrer fiel durch den Zusammenprall zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Rumpf und Gliedern und wurde von hinzualarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 2 (West) geführt.