Senior nach Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Nr. 1697

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Köpenick alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 17-jähriger Radfahrer gegen 17 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Lindenstraße befahren haben. In Höhe der Tramhaltestelle Bahnhofstraße/Seelenbinderstraße betrat ein 81-jähriger Fußgänger den Radweg. Es kam zur Kollision. Der Senior wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.