Mann mit Schreckschusspistole löst SEK-Einsatz aus

Nr. 1694

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz nach Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein mutmaßlich alkoholisierter 25-jähriger Mann gegen 2.20 Uhr auf dem Vorhof einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete mit einer Schusswaffe hantiert haben. Anschließend habe der Mann ein dortiges Mehrfamilienhaus betreten und sich in eine der Wohnungen zurückgezogen. Einsatzkräfte des hinzualarmierten Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamts verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und überwältigten den Tatverdächtigen. Dieser erlitt dabei eine Verletzung im Bereich der Schläfe, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurfte. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Der 25-Jährige wurde zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.