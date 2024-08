Nr. 1693

Gestern Morgen kam es in Neukölln zu einer Brandstiftung an einem Motorrad. Ein BVG-Mitarbeiter alarmierte gegen 7.40 Uhr Polizei und Feuerwehr, da er auf einen Mann in der Hermannstraße aufmerksam wurde, der ein Fenster eines BVG-Büros eingeschlagen sowie Motorroller erst umgeworfen und danach in Brand gesetzt haben soll. Der BVG-Mitarbeiter im Alter von 61 Jahren versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen und zu löschen. Diese Handlung habe der Tatverdächtige bemerkt lief auf den BVG-Mitarbeiter zu, nahm sich einen Müllsack und entleerte ihn über den Kopf des 61-Jährigen. Im Anschluss begab er sich zu einer Bankfiliale und beschädigte dort die Leuchtreklame. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Polizeikräfte nahmen den 31-jährigen Tatverdächtigen am U-Bahnhof Hermannplatz fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung und zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Der Mann wurde dem Fachkommissariat überstellt und soll heute einem Haftrichter vorgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.