Drei Fahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1692

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer gegen 21 Uhr die Oranienstraße in Richtung Skalitzer Straße. Vor der Kreuzung Oranienstraße/Adalbertstraße fuhr er an den verkehrsbedingt haltenden Autos links vorbei und prallte mit einem 64-jährigen Toyotafahrer, der nach links in die Adalbertstr. abbiegen wollte, zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer in die Windschutzscheibe des Toyotas katapultiert und von dort wieder zurückgeschleudert. Er landete in der Scheibe eines 32-jährigen Opelfahrers, der dahinter wartete. Durch die Kollision wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt und auch alle drei Fahrzeugführer verletzt. Die Autofahrer erlitten Verletzungen am Kopf und wurden zur stationären Behandlung in Kliniken gebracht. Der 29-Jährige kam zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Polizeikräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 32-Jährige mit einem entwendeten Fahrzeug fuhr und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.