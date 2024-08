Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1691

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 84-jähriger Leichtkraftradfahrer gegen 14.20 Uhr die Reginhardstraße aus Richtung Residenzstraße kommend befahren haben. Ohne den vorfahrtberechtigten Querverkehr zu beachten, sei der Mann in den Kreuzungsbereich Markstraße/Reginhardstraße eingefahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Autofahrer, der zeitgleich die Markstraße in Richtung Residenzstraße befahren habe. Der Senior erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.