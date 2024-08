Nr. 1690

Gestern Mittag wurde in Wittenau eine Sachbeschädigung an einem Bürgerbüro festgestellt. Ein Objektschutzmitarbeiter stellte gegen 12 Uhr an der Fassade des Büros am Eichborndamm die Farbschmierereien in roter und schwarzer Farbe fest und rief die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (jbe)