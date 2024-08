Durchsuchungen und Festnahmen nach Raubserie

Nr. 1689

Gestern durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeidirektion 4 (Süd) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen einer Raubserie. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden, ein 19- und ein 21-Jähriger, im Zeitraum vom 15. Juli bis gestern über das Stadtgebiet verteilt sieben Raubstraftaten begangen haben. Ziele der Tatverdächtigen waren sogenannte Spätis, eine Tankstelle, ein Lebensmittellieferant und ein privater Münzverkäufer. Der Heranwachsende und der Mann sollen dabei körperliche Gewalt angewandt und eine Machete, ein Messer sowie eine Softair-Waffe eingesetzt haben. In zwei Fällen verletzten die Tatverdächtigen jeweils einen Mann mit der Machete.

Die Durchsuchungen erfolgten an den Wohnanschriften der beiden Tatverdächtigen in Wedding und Dahlem. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte neben sonstigen Beweismitteln als Zufallsfunde Tatbeute, eine Tatwaffe sowie Tatbekleidung. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurden beide gestern dem Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehles für die jüngste Tat (ein Raub auf einen Spätkauf gestern früh in der Frankfurter Allee in Friedrichshain) und der Verkündung der bestehenden Haftbefehle vorgeführt.