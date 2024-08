Raub in Spätkauf

Nr. 1686

In der vergangenen Nacht wurde ein Geschäft in Mariendorf überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 1.30 Uhr zwei maskierte und mit einer Brechstange und einem Teleskopschlagstock bewaffnete Männer den Spätkauf in der Rathausstraße, bedrohten den 23-jährigen Mitarbeiter damit und forderten die Öffnung der Kasse, was jedoch scheiterte. Die Tatverdächtigen nahmen daraufhin Zigarettenschachteln aus den Auslagen, verließen damit das Geschäft und flüchteten mit einem Roller vom Ort. An der Kreuzung Ordensmeisterstraße/Tempelhofer Damm stürzten die beiden mit dem Roller und flüchteten zu Fuß weiter. Ein Zeuge verfolgte einen der Tatverdächtigen, einen 18-Jährigen, und hielt diesen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fest. Da der Tatverdächtige über Schmerzen klagte, brachten Rettungskräfte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 18-Jährige das Krankenhaus verlassen und seinen Weg fortsetzten. Sein Komplize entkam mit der Beute. Der Roller, der als gestohlen gilt, wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).