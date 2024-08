29-Jähriger nach Badeunfall vermisst – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 1688

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach dem vermissten 29-jährigen Ahmat TIDJANI. Der Mann war im Beisein einer befreundeten Familie am Mittwoch, den 14. August 2024, mit einem Tretboot auf dem Großen Wannsee unterwegs. Das Boot befand sich etwa 150 bis 200 Meter vom Ufer entfernt in der Nähe des Bootsverleihs „Wannseeperle“, als gegen 16.45 Uhr ein Ausflugsschiff in unmittelbarer Nähe vorbeigefahren sei. Der 29-Jährige habe sich zu diesem Zeitpunkt im Wasser in der Nähe des Tretbootes befunden und wird seither vermisst.

175 – 180 cm groß

schlanke Statur

kurze, schwarze Haare

kurzer Kinnbart

bekleidet mit grauer Badehose

Wer konnte Beobachtungen zum Sachverhalt machen?

Wer kann weitere Angaben zu dem Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 4 (Süd) während der Bürozeiten unter der Rufnummer (030) 4664 – 473445 oder per Email entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (030) 4664 – 471011 oder per Email an den kriminalpolizeilichen Dauerdienst.