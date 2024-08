Schwere Brandstiftung in einer Wohnung

Nr. 1685

Gestern Abend brannte ein Zimmer einer Wohngruppe in Gesundbrunnen. Alarmierte Einsatzkräfte stellten gegen 19.50 Uhr in der Drontheimer Straße Rauch und Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses fest. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerte ein 31 Jahre alter Mann, dass sein Zimmer brenne und er auch für den Brand verantwortlich sei. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam. Menschen wurden nicht verletzt. Das in Brand stehende Zimmer ist nicht mehr bewohnbar. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Drontheimer Straße zwischen Osloer Straße und Soldiner Straße gesperrt werden. Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.