E-Scooter-Fahrerin leistet Widerstand bei Festnahme

Nr. 1684

Eine Frau griff bei einer Kontrolle in der vergangenen Nacht in Charlottenburg zwei Polizisten an. Dem bisherigen Erkenntnisstand nach wollten Einsatzkräfte der Abteilung Verkehr gegen Mitternacht die 31-Jährige, die auf einem E-Scooter in der Kantstraße unterwegs war, aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise kontrollieren. Dabei hielt sie auch ein alkoholisches Getränk in einer Hand. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich die Fahrerin aggressiv. Sie drohte den Einsatzkräften mit einer ausgestreckten Faust und beleidigte sie. Im Zuge der Festnahme, bei der die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Funkwagens unterstützte, erlitten zwei Polizisten Hämatome am Oberkörper und Bein. Einer von ihnen trat anschließend vom Dienst ab. Die Frau, die während der Festnahme versuchte, sich selbst zu verletzen, indem sie ihren Kopf auf den Gehweg schlug, kam in einen Polizeigewahrsam. Da der Verdacht bestand, dass sie den E-Scooter alkoholisiert gefahren hatte, wurde ihr Blut entnommen. Anschließend wurde sie entlassen. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss und Beleidigung dauern an.