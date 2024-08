Mutmaßlicher Autodieb in Polen gefasst

Nr. 1683

Nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin konnten polnische Polizeikräfte vorgestern Nacht in der Nähe von Danzig (Polen) einen mutmaßlichen Autodieb festnehmen. Der 40-Jährige steht in dringendem Verdacht, als Mitglied einer Bande am Diebstahl von zwei Fahrzeugen des Herstellers Hyundai beteiligt gewesen zu sein. Das eine Fahrzeug, ein Hyundai Kona, wurde im Zeitraum vom 4. August bis 8. August in der Babelsberger Straße in Wilmersdorf entwendet. Das andere Fahrzeug, ein Hyundai Tucson, wurde zwischen dem 11. und 12. August in der Mauserstraße in Marienfelde gestohlen. Beide Wagen konnten im Zuge der Festnahme des Mannes in einer Werkstatt entdeckt und sichergestellt werden. Der 40-Jährige befindet sich in Polen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.