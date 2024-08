Schlafende Frau am Bahnhof getreten

Nr. 1682

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer Körperverletzung nach Charlottenburg-Nord alarmiert. Nach ersten Zeugenangaben soll ein 36-Jähriger gegen 2.30 Uhr am Ausgang des S-Bahnhofs Jungfernheide eine auf dem Boden schlafende Frau im Alter von 40 Jahren mit dem Fuß zweimal gegen den Kopf getreten haben. Im Anschluss soll er die Frau mit dem Inhalt seiner Bierflasche übergossen haben und sei dann in Richtung Max-Dohrn-Straße gegangen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 47-Jährigen, der dem Jüngeren mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Polizeikräfte nahmen beide Männer fest. Der Ältere durfte seinen Weg nach der Personalienfeststellung fortsetzten. Bei dem 36-Jährigen wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der 36-Jährige wurde für die Fachdienststelle eingeliefert und soll morgen einem Ermittlungsrichter vorgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.