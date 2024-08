Fremdenfeindliche Beleidigung gipfelt in Schlägerei

Nr. 1681

Gestern Nachmittag soll ein Mann in Friedrichshagen einen Jugendlichen beleidigt haben, woraufhin dieser wiederum den Mann tätlich angegriffen haben soll. Gegen 17.30 Uhr soll der 41-Jährige in der Straßenbahn der Linie 60 in Höhe der Ottomar-Geschke-Straße den 17-Jährigen, der in Begleitung seiner Freundin war, fremdenfeindlich beleidigt haben. Dann stiegen alle drei am S-Bahnhof Hirschgarten aus. Der 41-jährige sei dann an der Haltestelle von einem unbekannten Mann angegriffen worden, woraufhin sich auch der Jugendliche an dem Angriff beteiligt sowie auf den am Boden Liegenden eingeschlagen und eingetreten haben soll. Der 41-Jährige sei dann vom Boden aufgestanden und habe mit einem Cuttermesser den 17-jährigen bedroht. Zeitgleich flüchtete der unbekannte Mann. Zwischenzeitlich alarmierte Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit einer Kopfplatzwunde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte stellten die Identitäten beider Männer fest und entließen sie im Anschluss. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.