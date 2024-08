Sachbeschädigung an Parteizentrale

Nr. 1680

Heute früh kam es in der Wilhelmstraße in Kreuzberg zu einer Sachbeschädigung an einer Parteizentrale. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bemerkte gegen 5 Uhr die Sachbeschädigung in Form von großflächig aufgebrachter roter Farbe sowie Schmierereien mit politischem Inhalt auf Pfeilern des Gebäudes, einer Statue und auf dem Gehweg vor dem Gebäude. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.