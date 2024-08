Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 1679

Gestern Nachmittag sind bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg fünf Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-Jähriger gegen 15 Uhr mit einem Opel die Hardenbergstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz. Als er nach links in die Knesebeckstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Tesla, mit dem ein 23-Jähriger in der Hardenbergstraße in Richtung Steinplatz unterwegs war. Dabei soll er sehr schnell unterwegs gewesen sein. Durch die Kollision wurde der Opel gegen die Leitplanke der Mittelinsel geschleudert und der Motor geriet in Brand. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden ein Mercedes einer 26-Jährigen und ein Toyota einer 57-Jährigen beschädigt. Darüber hinaus fuhr ein 75-Jähriger mit seinem BMW am Unfallort über Wrackteile, wodurch sein Wagen beschädigt wurde. Im Tesla befanden sich noch zwei Mitfahrer, die bei dem Unfall verletzt wurden. Die beiden sowie der 23-Jährige und der 50-Jährige wurden von Rettungskräften zu Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer aus dem Opel wurde am Ort behandelt. Die Hardenbergstraße war ab Steinplatz in Richtung Ernst-Reuter-Platz bis etwa 16.30 Uhr gesperrt. Die BVG-Buslinien M45 und 245 waren von der Sperrung betroffen. Der Tesla wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.