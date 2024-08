Heranwachsender erleidet mehrere Stichverletzungen

Nr. 1678

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-Jähriger gegen 0 Uhr auf der Emser Straße durch mehrere Tatverdächtige angegriffen und verletzt worden sein. Die Unbekannten seien anschließend mit zwei Fahrzeugen in Richtung Karl-Marx-Straße geflüchtet. Der 19-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.