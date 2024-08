Mann vermisst - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 1677

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Heinz Gerhard GLAUBIT. Der 67-Jährige verließ Montagvormittag seine Wohnung in der Wilhelm-Busch-Straße in der Absicht, eine Besorgung zu erledigen. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen oder erreicht. Er befindet sich möglicherweise in einer mental belasteten Situation.

1,85 – 1,90 m groß

kräftige Statur

weiß-graue Haare und Kinnbart mit Schnauzer

Brillenträger

Bekleidung: beige farbenes oder weißes Hemd, weiße oder dunkle Jeans, Lederweste, Ledercap und Lederstiefel im Westernstil

Der Vermisste trug seine Geldbörse um den Hals und unter der Kleidung ein Rückenkorsett.

Wer hat den Mann seither gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573430, per E-Mail an dir5k34@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an (030) 4664 571100 beziehungsweise dir5k1DD@polizei.berlin.de, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.