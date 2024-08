Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1676

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 52-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Konrad-Wolf-Straße in Richtung Hauptstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren haben. An der Oberseestraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 21-Jährigen, die nach rechts in die Oberseestraße in Richtung Degnerstraße habe einbiegen wollen. Die Radfahrerin schleuderte in der Folge gegen die Windschutzscheibe und erlitt Verletzungen am Oberkörper. Die 52-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.