Auseinandersetzung in Backgeschäft

Nr. 1675

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) wurden in der vergangenen Nacht zu einer Auseinandersetzung in einem Backgeschäft in Mitte alarmiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat ein 28-Jähriger gegen 23.30 Uhr den Laden in der Panoramastraße und soll umgehend damit begonnen haben, Kundinnen zu belästigen. Daraufhin soll ein 44-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts den Mann aus den Räumlichkeiten verwiesen haben. Da dieser nicht darauf eingegangen sein soll, soll der Angestellte den Mann aus dem Laden geschoben und als Reaktion darauf von dem 28-Jährigen mit einer Glasflasche am Kopf angegriffen sowie im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung in den Oberkörper gebissen worden sein. Ein unbekannt gebliebene Personengruppe soll den 28-Jährigen dann zunächst vertrieben haben. Als dieser kurz darauf zu dem Geschäft zurückkam, soll er mit der immer noch anwesenden Personengruppe in Streit geraten und mit einer abgebrochenen Glasflasche eine unbekannt gebliebene Person aus der Gruppe angegriffen sowie verletzt haben. Daraufhin soll er aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray und einer Holzlatte angegriffen und erneut aus dem Laden vertrieben worden sein. Sowohl der 28-Jährige als auch der 44-Jährige kamen in Krankenhäuser. Einsatzkräfte beschlagnahmten die zurückgelassene Holzlatte als mutmaßliches Tatmittel. Die Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt. Sie dauern an.