Frauen fremdenfeindlich beleidigt und Hitlergruß gezeigt

Nr. 1674

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einer Beleidigung mit fremdenfeindlichen Hintergrund nach Lichtenberg gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich vier Frauen im Alter von 24, 28, 33 und 35 Jahren gegen 17 Uhr auf dem Gehweg vor einem Geschäft in der Frankfurter Allee, als ein 44-jähriger Mann sie fremdenfeindlich beschimpft und mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben soll. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Tatverdächtige von Mitarbeitern des Geschäfts festgehalten. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei ihm ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 44-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss der Maßnahmen entlassen wurde. Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts Berlin dauern an.