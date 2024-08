Gefährliche Körperverletzung durch Tritte

Nr. 1673

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge geriet ein 42-Jähriger gegen 18.15 Uhr in der Nähe eines Fußballplatzes in der Hauptstraße in einen Streit mit einem Unbekannten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte den 42-Jährigen geschubst haben, wodurch dieser auf den Boden stürzte. Der Tatverdächtige habe dann mehrmals auf und gegen den am Boden liegenden Mann getreten, ein Tritt soll dabei gezielt gegen den Kopf gegangen sein. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige gemeinsam mit einer Frau, die unbeteiligt dabeigestanden haben soll, in unbekannte Richtung. Ein Zeuge wählte den Notruf und kümmerte sich um den Verletzten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden von dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) geführt und dauern an.