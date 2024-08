Senior bei Radunfall verletzt

Nr. 1671

Heute früh wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Oberschöneweide alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Minna-Todenhagen-Straße in Fahrtrichtung Köpenicker Landstraße. Beim Abbiegen in die Nalepastraße habe der Mann den Radweg entgegen der Fahrtrichtung genutzt und sei mit einem entgegenkommenden, 76-jährigen Radfahrer kollidiert. Der Senior erlitt innere Verletzungen sowie Frakturen an mehreren Fingern. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hautabschürfungen des 35-Jährigen wurden am Ort von Sanitätern behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).