Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung in Gesundbrunnen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1714

Im Zuge der Ermittlungen zu den Schussabgaben in Gesundbrunnen am 12. August 2024 nahmen Einsatzkräfte zwei Tage später in Kreuzberg den 41-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein Ermittlungsrichter hat am 15. August 2024 Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der sich seitdem in Untersuchungshaft befindet. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung Nr. 1666 vom 13. August 2024: Mann durch Schuss verletzt

Gestern Abend erlitt ein Mann in Gesundbrunnen eine Schussverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben befand sich der 25-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Vater auf dem Gehweg der Soldiner Straße. Ein Fahrzeug habe auf Höhe der beiden Männer gestoppt und ein Unbekannter soll dann mehrere Schüsse in die Richtung der Männer abgegeben haben. Ein Schuss traf den 25-Jährigen in seinem Bein. Das Fahrzeug flüchtete anschließend. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wer die Schüsse und aus welcher Motivation heraus abgab, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachkommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord).