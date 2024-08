Beleidigt und angespuckt

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat gestern Abend die Ermittlungen zu einer Attacke mit einem queerfeindlichen Hintergrund in Mitte übernommen. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge befanden sich eine 18- und 20-Jährige zusammen mit einem 15- und 21- sowie einem 27-Jährigen gegen 18.10 Uhr im Bereich der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz, um dort gemeinsam Aufnahmen für eine Social-Media-Plattform zu drehen. Dabei führte die Gruppe eine Regenbogenflagge mit sich. Während des Drehs soll eine Gruppe von mehreren unbekannt gebliebenen Personen die Filmenden queerfeindlich beleidigt sowie angespuckt und sich dann in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Angegriffenen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.