Mann lebensgefährlich verletzt

Nr. 1664

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte zu einem verletzten Mann nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es kurz vor 8 Uhr zwischen dem 30-Jährigen und zwei Männern im Alter von 36 und 37 Jahren in einer Bar in der Prinzenallee zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 30-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. Die beiden anderen Männer wurden festgenommen und für ein Fachkommissariat eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.