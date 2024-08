Gefährliche Körperverletzung durch Baseballschläger

Nr. 1663

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung in den Ortsteil Wittenau alarmiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge sollen zwei Männer im Alter von 51 und 47 Jahren gegen 19.30 Uhr im Eichborndamm in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 51-Jährige dann dem 47-Jährigen mit einem Baseballschläger mehrmals auf den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser bewusstlos zu Boden ging. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten mit erheblichen Kopfverletzungen für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Tatverdächtige wurde durch einen Beamten der Bundespolizei bis zum Eintreffen der Berliner Polizeikräfte am Tatort festgehalten und diesen übergeben. Der Tatverdächtige kam anschließend für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Von dort soll er noch am heutigen Tag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden von dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) geführt und dauern an.