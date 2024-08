Mit Stein attackiert

Nr. 1661

Gestern Abend soll ein Mann in Niederschöneweide eine Frau mit einem Stein verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 58-Jährige gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Schöneweide unterwegs, als der 31-Jährige mit einem Pflasterstein nach ihr geworfen haben soll. Als er sie verfehlt habe, sei er ihr hinterhergerannt. Im Anschluss habe er sie zu Boden gerissen und mit einem Pflasterstein mehrfach auf ihren Kopf geschlagen. Dabei erlitt sie Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Mann wurde festgenommen und aufgrund eines offenen Haftbefehls in einem Polizeigewahrsam gebracht, in dem er auch erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.