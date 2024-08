Frau angegriffen

Nr. 1660

In der vergangenen Nacht haben in Friedrichshain zwei Unbekannte einer Frau an den Haaren gezogen und sie geschlagen. Gegen 22.30 Uhr war die 25-Jährige auf dem Gehweg der Wilhelm-Stolze-Straße unterwegs, als von hinten zwei Männer an sie herantraten. Sie wurde dann an ihren offen getragenen Haaren auf den Boden gezogen und mehrmals mit dem Kopf auf den Gehweg geschlagen. Am Boden liegend schrie sie laut auf und rief um Hilfe. Daraufhin ließen die Angreifer von ihr ab und ergriffen die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit Hämatomen am Kopf in eine Klinik. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.