Auseinandersetzung - Mann mit Messer verletzt

Nr. 1659

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 wurden gestern Vormittag zu zwei verletzten Männern in den Ortsteil Wedding gerufen. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 30- und 40-Jährigen auf dem Leopoldplatz gekommen sein, der im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung übergangen sein soll. Daran sollen sich dann noch weitere unbekannte Männer beteiligt haben. Es soll zu gegenseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein. Der 40-Jährige habe den 30-Jährigen dann mit einem Messer attackiert und am Oberschenkel verletzt. Beide Männer wurden verletzt. Der 30-Jährige kam nach einer medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus, in dem er operiert und stationär aufgenommen wurde. Der 40-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung seiner Verletzungen ab und wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen sowie einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde er für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung und der wechselseitigen Körperverletzung dauern an.