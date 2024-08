Elfjährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1654

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach Lea Sofi ZIBART. Die Elfjährige wurde am Samstag, dem 10. August 2024, gegen 10 Uhr vom Kindernotdienst an der Gitschiner Straße als vermisst gemeldet. Lea hat die Wohnung ihrer Eltern in Frankfurt am Main bereits am Mittwoch, dem 7. August 2024, verlassen. Am Freitag, dem 9. August 2024, wurde sie in Berlin von der Polizei festgestellt und dem Kindernotdienst übergeben, wobei sie falsche Angaben zu ihrer Identität machte. Sie wirkt deutlich älter, sowohl von ihrer äußeren Erscheinung als auch vom Auftreten her.

geschätztes Alter: 14 bis 16 Jahre

circa 165 bis 170 cm groß

lange, glatte dunkle Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden

weibliche Figur

Bekleidet ist Lea Sofi ZIBART vermutlich mit komplett weißen Nike-Turnschuhen aus Leder, einer grauen Jogginghose und einem trägerlosen graues Top sowie einer sehr langen grauen Strickjacke. Möglicherweise trägt sie statt der Jogginghose aber auch ein graues Strickkleid.

Wer hat Lea Sofi ZIBART seit dem Morgen des 10. August 2024 gesehen?

Wer kann Hinweise zum ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Wer kennt Lea möglicherweise von den Tagen zuvor und weiß, zu wem sie Kontakt hatte?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail LKA124@polizei.berlin.de entgegen. Alternativ wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.