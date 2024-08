Nationalsozialistischen Gruß gezeigt

Nr. 1653

Einen sogenannten Hitlergruß zeigte ein Mann vergangene Nacht in Kreuzberg. Gegen 2.45 Uhr gingen auf der Friedrichstraße Streitigkeiten zwischen dem späteren Tatverdächtigen und weiteren Passanten vonstatten, auf die Polizistinnen und Polizisten aufmerksam wurden. Auf dem Gehweg trafen die Einsatzkräfte auf einen betrunkenen 18-Jährigen und boten diesem, ob seiner Trunkenheit, Hilfe an. Diese Hilfe lehnte der Tatverdächtige ab und hob stattdessen seinen rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß. Mit zwei Fingern deutete er zudem ein sogenanntes Hitlerbärtchen an. Die Einsatzkräfte hielten den 18-Jährigen daraufhin an, stellten seine Identität fest und belehrten ihn rechtlich. Zur Durchführung einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme und eines Anschlussgewahrsams bis heute 11 Uhr brachten sie ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.