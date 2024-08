Cabrio geraubt

Nr. 1652

Eine Probefahrt mit einem Luxusauto endete gestern Nachmittag in Lichtenrade mit dem Raub des Fahrzeugs. Der 65-jährige Besitzer des Cabriolets hatte sich mit einem Kaufinteressenten zur Probefahrt verabredet. Als diese kurz nach 15 Uhr auf der Augsburger Straße beendet war, soll der vermeintliche Kaufinteressent dem Besitzer ein Messer vorgehalten und ihn so zur Herausgabe des Autoschlüssels gezwungen haben. Außerdem soll er den 65-Jährigen geschlagen und getreten haben und anschließend mit dem Wagen geflüchtet sein. Der 65-Jährige wurde leicht am Arm verletzt, brauchte aber keine medizinische Behandlung. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.