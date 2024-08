Versuchter Diebstahl eines Geldautomaten

Nr. 1645

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei nach Kreuzberg alarmiert, wo eine vierköpfige Personengruppe einen Geldautomaten stehlen wollte. Ein Zeuge wählte gegen 22.30 Uhr den Notruf, nachdem er mehrere maskierte, augenscheinlich männliche Personen beobachtete, die sich mit Werkzeugen Zutritt zu einer Bankfiliale in der Muskauer Straße verschafften. Als es ihnen offenbar nicht gelang, einen der Geldautomaten mit Hilfe eine Sackkarre aus der Filiale abzutransportieren, flüchtete das Quartett ohne Beute mit einem dunklen SUV in Richtung Manteuffelstraße. Die Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.