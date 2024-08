Vor Kontrolle geflüchtet und Straßenschild umgefahren

Nr. 1644

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Kaulsdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein 39-jähriger Autofahrer gegen 1.30 Uhr in Brandenburg einer Fahrzeugkontrolle entzogen haben. Etwa eine Stunde später wurde die Besatzung eines Einsatzwagens in der Janusz-Korczak-Straße auf einen entsprechenden Wagen aufmerksam. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Dienstkräfte und fuhr über eine rote Ampel in die Neue Grottkauer Straße ein. An der Ecke Grottkauer Straße/ Am Baltenring soll der Tatverdächtige schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ein Straßenschild umgefahren haben, bevor er an einem Gartenzaun zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer blieb unverletzt, war jedoch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von 0,35 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.