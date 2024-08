Messerangriff nach Streitigkeiten

Nr. 1643

Gestern Abend wurde in Neukölln ein Mann bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg der Zwiestädter Straße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige dem Jüngeren eine Stichverletzung mit einem Messer am Hals zugefügt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei versorgten den 34-Jährigen zusammen mit mehreren helfenden Personen bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Die Rettungskräfte brachten den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Noch vor der Notoperation musste der Mann reanimiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-Jährige weiterhin in Lebensgefahr schweben. Der 39-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort, stellte sich aber noch während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort auf einem nahegelegenen Polizeiabschnitt. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Cuttermesser, trug er bei sich. Es wurde beschlagnahmt. Der Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine freiwillige Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Dort wird er aktuell einem Richter für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.