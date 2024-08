Sachbeschädigungen an Mahnmal und Rathaus Spandau festgestellt

Polizeikräfte nahmen heute Morgen in Spandau zwei Sachbeschädigungen auf. In beiden Fällen ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.

Nr. 1629

Gegen 7 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Lindenufer alarmiert, nachdem Unbekannte das “Mahnmal Lindenufer” mit roten antiisraelischen Schriftzügen beschädigt hatten.

Nr. 1630

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckte gegen 7.30 Uhr an der Fassade des Rathauses Spandau in der Straße Am Wall in roter Farbe aufgetragene Schriftzüge und zeigte die Sachbeschädigung an.

Zusammenhänge zwischen den beiden Sachbeschädigungen können nicht ausgeschlossen werden und werden geprüft.